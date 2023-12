Polizeieinsatz in Rommerskirchen Drogenfund in Vanikum

Am Mittwoch, 20. Dezember, gegen 00.45 Uhr, stießen Polizeibeamte auf einen Gebäudekomplex in Rommerskirchen-Vanikum, in dem sie diverse Utensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln und chemischen Substanzen sowie größere Mengen an Drogen vorfanden. Vorangegangen war dem Fund die Verkehrskontrolle eines 29-jährigen Mannes, der einen Pkw unter Drogeneinfluss führte. Im Fahrzeuginneren des Mannes fanden die Polizisten Cannabis und während der Verkehrskontrolle wurden sie zudem auf Cannabisgeruch aufmerksam, der aus einer Mülltonne in der Nähe strömte. Dort konnten sie mehrere Plastikbeutel mit Cannabisresten feststellen. Mit einem angeordneten Beschluss wurde daraufhin der anliegende Gebäudekomplex durchsucht. Während der Durchsuchung näherte sich ein 30-jähriger Rommerskirchener, der beim Erblicken der Einsatzkräfte flüchtete, jedoch nach einer kurzen Verfolgung gestellt werden konnte. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen.