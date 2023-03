14 Songs in zwölf Stunden Vor 60 Jahren erschien das erste Album der Beatles

Am 22. März 1963 stand „Please Please Me“ erstmals in den britischen Plattenläden. In den USA wurde erst im Januar 1964 unter dem Titel „Introducing... The Beatles“ eine um zwei Tracks gekürzte Version der LP veröffentlicht. Bis „Please Please Me“ in Deutschland in den Regalen stand, sollte ebenfalls fast ein Jahr vergehen. Am 6. Februar 1964 erschien das Beatles-Debüt in der Bundesrepublik.