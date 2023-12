Düsseldorf-Flingern Tote Frau im Fass – erste Hinweise auf Verdächtigen

Düsseldorf · Nach dem Fund einer stark verwesten Frauenleiche in einem Fass auf einem Balkon in Düsseldorf-Flingern hatte die Polizei am Mittwoch Fotos des Verdächtigen herausgegeben. Jetzt liegen erste Hinweise auf den Flüchtigen vor.

14.12.2023 , 14:08 Uhr

5 Bilder Tote Frau im Fass in Düsseldorf - Polizei sucht diesen Mann 5 Bilder Foto: Polizei Düsseldorf

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Fass auf einem Düsseldorfer Balkon sind erste Hinweise auf den verschwundenen Wohnungsinhaber eingegangen. „Wir gehen einer Handvoll Hinweisen nach. Unklar ist noch, ob sich daraus eine heiße Spur entwickelt“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Polizei fahndet seit Mittwoch mit Fotos auch in Niedersachsen nach dem 58-jährigen Ralf S.. Dabei geht es um die Region Hannover und den Landkreis Schaumburg. „Er ist da aufgewachsen und hat entsprechend Bezüge dorthin“, so der Polizeisprecher. Der Fundort der Leiche liegt an der Langerstraße. Dort war die tote Frau am späten Dienstagnachmittag vergangener Woche gefunden worden. Polizisten hatten die Leiche zufällig bei einem Routineeinsatz wegen Hausfriedensbruchs entdeckt. Ein Streifenteam der Polizei fuhr zu dem Einsatz in Flingern-Süd. Die Beamten suchten dabei die besagte Wohnung des Mehrfamilienhauses auf. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Polizisten Hinweise auf Drogenkonsum und durchsuchten daraufhin die Räume. Tote Frau im Fass – Polizei sucht mit Fotos nach Verdächtigem Düsseldorf-Flingern Tote Frau im Fass – Polizei sucht mit Fotos nach Verdächtigem Zufallsfund – Leiche in Fass auf Balkon entdeckt Tötungsdelikt in Düsseldorf-Flingern Zufallsfund – Leiche in Fass auf Balkon entdeckt Dabei seien sie auf zwei Personen getroffen, die sie dem Drogenmilieu zuordnen konnten. Die Polizisten durchkämmten auch den Balkon und fanden dort das Maischefass. In der luftdicht verschlossenen Plastiktonne fanden sie die stark verweste Leiche der Frau. Der Körper der 36-Jährigen muss dort vor längerer Zeit verstaut worden sein. Bei der Toten handelt es sich um eine Bulgarin. An ihrer Leiche waren bei der Obduktion Spuren von Gewalt entdeckt worden. Der 58-Jährige hatte zudem in einer Beziehung zur Toten gestanden. Die Mordkommission sucht daher mit einem Haftbefehl wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts nach Ralf S.. Die Polizei fragt weiterhin: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Beschuldigten machen? Hinweise bitte an die Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211-8700 oder per Mail an poststelle.duesseldorf@polizei.nrw.de. Hier geht es zur Bilderstrecke: Tote Frau im Fass in Düsseldorf - Polizei sucht diesen Mann

