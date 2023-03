Profiteur der Energiekrise RWE-Gewinn – Wie Aktionäre, Katar, Mitarbeiter profitieren

Die Lage RWE führt den Gewinnsprung auf „verbesserte Marktbedingungen in der Stromerzeugung in puncto Preisniveau und Einsatzzeiten“ zurück - mit anderen Worten: RWE konnte von dem sprunghaften Anstieg der Preise profitieren sowie von einem sehr starken Handelsgeschäft. Das deutsche Kohle- und Atomgeschäft steuerte 751 Millionen Euro bei, das ist weniger als im Jahr zuvor (889 Millionen Euro). RWE hat noch einen Atommeiler (Emsland) am Netz, der zum 15. April abgeschaltet wird. Und der Konzern rechnet weiter mit glänzenden Geschäften: Für 2023 soll der Gewinn zwischen 5,8 und 6,4 Milliarden Euro liegen.