Rekord-Regen : 141 Tote nach schweren Überschwemmungen in China

Peking Die schlimmsten Regenfälle seit mehr als einem halben Jahrhundert haben in China schwere Überschwemmungen ausgelöst. Mindestens 141 Menschen sind tot, 38 Millionen betroffen – und es soll weiterregnen.

Die Behörden warnten vor neuen Niederschlägen von Dienstag an. Bisher sind nach Angaben der Staatsmedien schon 141 Menschen ums Leben gekommen. 38 Millionen Menschen sind betroffen. Die Warnschwellen für Hochwasser sind an 433 Flüssen überschritten.

Im Juni habe es im Einzugsgebiet des Jangtse-Stromes in Zentralchina so viele Regenfälle wie seit 1961 nicht mehr gegeben, berichtete der Vizeminister für Notfall-Management, Zheng Guoguang, nach Angaben chinesischer Staatsmedien. In der Provinz Jiangxi wurde besonders die Lage am Poyang See, der in den Jangtse mündet, als „düster“ beschrieben. Die Überschwemmungen dort beschrieb die Nachrichtenagentur Xinhua als „noch nie da gewesen“.