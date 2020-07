Verletzte Soldaten und Zivilisten : Explosion und Feuer auf US-Kriegsschiff

San Diego Über San Diego ist eine große Rauchwolke in den Himmel gestiegen. Sie stammte von der „USS Bonhomme Richard“, auf der nach einer Explosion ein Feuer ausgebrochen war. Mindestens 21 Menschen wurden verletzt.

Bei einer Explosion und einem Brand auf einem Schiff des US-Militärs in San Diego sind mindestens 21 Menschen verletzt worden. 17 Seeleute und 4 Zivilisten seien mit „nicht lebensgefährlichen Verletzungen“ ins Krankenhaus gekommen, sagte Sprecher Mike Raney am Sonntag. Weitere Details gab es zunächst nicht. Zuvor war mitgeteilt worden, dass mindestens eine Person wegen des Einatmens von Rauch behandelt wurde.

Der Brand war am Sonntagmorgen kurz vor 9.00 Uhr (Ortszeit) auf der „USS Bonhomme Richard“ gemeldet worden, einem 255 Meter langen amphibischen Mehrzweckangriffsschiff, das zu Routinewartungsarbeiten im Hafen lag. Zu dem Zeitpunkt seien etwa 160 Seeleute an Bord gewesen, so Raney. Wenn das Schiff in Betrieb ist, sind es in der Regel um 1000.