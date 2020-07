Überforderte Wanderer : Vier Deutsche von Alpengipfel im Kleinwalsertal gerettet

Riezlern Zwei Paare wollten im deutsch-österreichischen Grenzgebiet die Walser Hammerspitze erklimmen. Dabei verließen sich die unerfahrenen Wanderer auf eine Smartphone-App – und mussten schließlich per Helikopter vom Gipfel gerettet werden.

Vier überforderte deutsche Wanderer haben einen Rettungseinsatz in den Alpen zwischen Österreich und Deutschland ausgelöst. Ein Hubschrauber rettete das Quartett aus Baden- Württemberg und Bayern in der Nacht zu Mittwoch unverletzt vom Gipfel der Walser Hammerspitze im Kleinwalsertal, wie die österreichische Polizei am Donnerstagabend mitteilte.