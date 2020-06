Ausbruch in Wuhan : WHO schickt Team für Ermittlungen zu Virus-Herkunft nach China

WHO schickt Team für Ermittlungen zu Virus-Herkunft nach China

Ausbruch in Wuhan

Wuhan Die Weltgesundheitsorganisation will nächste Woche ein Team nach China entsenden, um den Ursprung des Coronavirus festzustellen. Wissenschaftler glauben, dass das Virus vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist.

„Wir können das Virus besser bekämpfen, wenn wir alles über es wissen, inklusive wie alles angefangen hat“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag während einer Video-Pressekonferenz.

Die Organisation drängt China seit Anfang Mai dazu, seine Experten ins Land einzuladen, um bei der Erforschung des Ursprungs des Coronavirus mitzuhelfen. Mit der Entsendung eines Teams hoffe die WHO, die Entstehungsgeschichte des Virus besser nachvollziehen zu können. Wie das Team zusammengesetzt sein wird und was konkret seine Aufgabe vor Ort ist, sagte Tedros nicht.

Der Generaldirektor merkte während der Videokonferenz an, dass die Pandemie das Beste und das Schlimmste der Menschheit zum Vorschein gebracht habe. Er zählte Beispiele von weltweiter Solidarität auf, erwähnte aber auch die Verbreitung von Fehlinformationen und die Politisierung der Pandemie.

Am Dienstag werden genau sechs Monate vergangen sein, seit das Auftreten des neuartigen Coronavirus in der chinesischen Stadt Wuhan bekannt wurde. Weltweit sind bisher 500.000 Tote und zehn Millionen bestätigte Infektionen erfasst. Wissenschaftler glauben, dass das Virus vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, möglicherweise auf einem Wildtier-Markt in Wuhan.