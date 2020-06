Kunstwerk in Italien aufgetaucht : Geklaute Pariser Banksy-Tür – Polizei ermittelt Verdächtige

Die gestohlene Tür mit einem Banksy-Kunstwerk ist in Italien wieder aufgetaucht. Foto: AP/Andrea Rosa

Rom Nach dem Fund einer im Bataclan-Club in Paris gestohlenen Tür mit einem Banksy zugeschriebenen Bild in Italien macht die Polizei Fortschritte. Die Tür war vergangene Woche in einem Landhaus in den Abruzzen wieder aufgetaucht.

Es seien bereits Personen ermittelt worden, die mit dem Diebstahl und der „Reise“ des Werkes zu tun gehabt hätten, sagte der Chef der Kulturschutzpolizei, Roberto Riccardi, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Auslandskorrespondenten in Rom. Nähere Angaben könne er aber noch nicht machen. Möglicherweise hätte das Werk wie andere gestohlene Kunstwerke auch noch weiter „Runden“ gemacht.

Die Tür war vergangene Woche in einem Landhaus in der Region Abruzzen gefunden worden. Auf der Tür ist ein Frauenbild zu sehen, das von dem britischen Streetart-Künstler stammen soll. Die Ausgangstür der Konzerthalle war im Januar 2019 in Paris gestohlen worden. Im Bataclan waren im November 2015 bei einem Terroranschlag 90 Menschen getötet worden.

