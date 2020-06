Schicksal des Piloten noch unklar : Briten entdecken Wrack des abgestürzten US-Kampfjets

London Bei einem Übungsflug über der Nordsee ist ein US-Kampfjet abgestürzt. Dabei ist der Pilot der F15 getötet worden, wie die Luftwaffe am Montag mitteilte. Zuvor hatte die britische Küstenwache Wrackteile gefunden.

Zuvor hatte die britische Küstenwache Wrackteile der am Montag verunglückten Maschine F-15C Eagle gefunden, die Bergungsarbeiten waren eingeleitet worden, wie die Luftwaffe mitteilte. Es habe sich um einen Routineflug gehandelt. Der Flieger sei vom Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in Großbritannien losgeflogen und am Montag um 9.40 Uhr Ortszeit ins Meer gestürzt. Die Absturzursache war zunächst unklar.