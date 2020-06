Nicht mehr Coronavirus-frei : Neue Infektionen in Neuseeland nach mehr als drei Wochen

Neue Infektionen in Neuseeland nach mehr als drei Wochen

Pendler warten an einem Busbahnhof in Christchurch, Neuseeland. Archivfoto. Foto: dpa/Mark Baker

Wellington Nach dreieinhalb Wochen ohne neue Coronavirus-Fälle sind in Neuseeland erstmals wieder Ansteckungen mit dem neuartigen Erreger festgestellt worden. Zwei aus Großbritannien eingetroffene Reisende sind infiziert.

Zwei Patienten wurden positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Gesundheitsministerium in Wellington am Dienstag mitteilte. Beide seien kürzlich aus Großbritannien eingetroffen. Die beiden Fälle stünden zueinander "in Verbindung", erklärte das Ministerium, ohne dazu nähere Angaben zu machen.