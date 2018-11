46 Kilometer über Ziel hinaus: Australischer Pilot verpennt Landung

Hobart Auf dem Flug zu einer Insel vor der australischen Südküste hat der Pilot einer Frachtmaschine die Landung verpennt. Der Mann war am Steuer der zweimotorigen Piper PA-31 eingeschlafen und flog deshalb 46 Kilometer über sein Ziel hinaus.

Als er seinen Fehler bemerkte, machte er kehrt und brachte das Flugzeug sicher zu Boden, wie die australische Luftsicherheitsbehörde ATSB am Dienstag mitteilte. Außer ihm selbst war niemand an Bord.

Eigentlich sollte der Flug der Gesellschaft Vortex Air am 9. November aus Tasmanien direkt zu der kleineren Insel King Island führen - eine relativ kurze Strecke von 240 Kilometern. Die Landung war für 7.15 Uhr morgens geplant. Offenbar begann der Pilot jedoch gleich nach dem Start im Cockpit mit einem Nickerchen, so dass er zu weit in Richtung des australischen Festlands flog. Vermutet wird, dass die Piper automatisch über den Bordcomputer gesteuert wurde.