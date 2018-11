Strand in Neuseeland: 145 gestrandete Grindwale sind tot

Strand in Neuseeland

Die gestrandeten Grindwale liegen an der Küste von Stewart Island. Foto: dpa/-

Wellington Als ein Wanderer die Tiere am Samstagabend entdeckte, waren bereits 75 von ihnen verendet. Naturschützer erschossen die restlichen Tiere.

An einem Strand in Neuseeland sind 145 Grindwale gestrandet und und mittlerweile alle tot. Ein Wanderer entdeckte die Tiere am Samstagabend auf Stewart Island. Etwa 75 der Grindwale waren schon verendet, Naturschützer entschieden sich wegen des kritischen Zustands und der entlegenen Lage der anderen Tiere für deren Einschläferung.