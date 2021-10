Armin Wolf bei Tiktok : ORF-Nachrichtensprecher begeistert mit Chopping Dance

Wien Der Österreichische Rundfunk ist nun auch auf der Social-Plattform Tiktok aktiv. Im ersten Video ließ sich gleich TV-Aushängeschild Armin Wolf einspannen. Das kam offenbar gut an.

Im Ringen um junges Publikum setzt der ORF in Österreich bei seiner Nachrichtensendung „ZiB2“ auch auf die Kurzvideo-Plattform Tiktok. Die News des Tages würden dort nun zielgruppengerecht angeboten, kündigte Nachrichten-Anchorman Armin Wolf am Montagabend an.