Neue Erkenntnisse aus Kongsberg : Attentäter erstach laut Polizei Opfer - Pfeil und Bogen nur zu Beginn eingesetzt

Kongsberg/Oslo Pfeil und Bogen waren letztlich wohl nicht die Tötungswerkzeuge. Die fünf Todesopfer des Anschlags im norwegischen Kongsberg sind laut neuester Erkenntnisse der Polizei mit einem „scharfen Gegegnstand“ erstochen worden.

Bei seinen Angriffen habe der Täter "irgendwann Pfeil und Bogen weggeworfen oder verloren", sagte Polizeiinspektor Per Thomas Omholt am Montag vor Medienvertretern. In einer Straße habe er dann die fünf Menschen mit zwei Stichwaffen getötet - manche in ihren eigenen vier Wänden, andere draußen im Freien. Die Ermittlungen befänden sich aber weiterhin in einer frühen Phase. Seine Opfer habe er mit einem "scharfen Gegenstand" erstochen, darunter auch eine 52-jährige Deutsche.