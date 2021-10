Motorrad-Taxifahrer aus Liberia : 19-Jähriger gibt Bargeld im Wert von 50.000 Dollar zurück

Ein 19-Jähriger Taxifahrer aus dem armen Liberia hat eine große Summe Bargeld auf der Straße gefunden. Statt es zu behalten, gab er es der Besitzerin zurück und ist nun vom Präsidenten für seine Ehrlichkeit geehrt worden.

Eine Geschäftsfrau hatte laut des Berichts das in eine Plastiktüte eingewickelte Bargeld am Rande einer Landstraße außerhalb der Stadt Tappita in der nordöstlichen Region Nimba verloren. Die Frau bat demnach im Radio einen Finderlohn an, worauf sich Tuloe bei ihr meldete.