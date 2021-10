Kunstaktion in Israel : 300 Nackte posieren für Erhalt des Toten Meeres

Jerusalem Bekommt man Aufmerksamkeit mit Nacktheit? Fast überall - und das haben sich rund 300 Freiwillige zunutze gemacht, um auf das schwindende Tote Meer aufmerksam zu machen. Die Männer und Frauen posierten mit weißer Farbe bemalt in Israel für den amerikanischen Aktfotografen Spencer Tunick.

„Mein Besuch in Israel war eine Erfahrung für mich, und ich freue mich immer wieder, hierher zurückzukehren und in dem einzigen Land im Nahen Osten zu fotografieren, das Kunst wie diese erlaubt“, sagte Tunick. Eine frühere Installation hatte er 2011 am Toten Meer gemacht. Die Arbeiten in der Wüste außerhalb der israelischen Stadt Arad dauerten rund drei Stunden, während der Künstler die Freiwilligen und die Kamera immer neu positionierte.