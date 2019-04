Rettungsschiff „Alan Kurdi“ : Deutschland bereit zur Übernahme einiger Flüchtlinge

Düsseldorf Wieder weiß ein Schiff einer deutschen Hilfsorganisation mit geretteten Migranten an Bord nicht wohin. Zwei Mütter mit Kindern sollen nach Italien gebracht werden - doch sie wollen nicht.

Jetzt erklärte sich die Bundesregierung zur Aufnahme einiger Migranten vom deutschen Schiff „Alan Kurdi“ bereit. Allerdings fühle sich Deutschland nicht alleine für das Schicksal der 64 Bootsflüchtlinge zuständig, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag in Berlin. Auch andere EU-Staaten müssten Menschen von dem Schiff aufnehmen. „Es muss eine Gemeinschaftsaktion sein.“

Die „Alan Kurdi“ von der Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye hatte am Mittwoch die Menschen vor der libyschen Küste gerettet. Seitdem sucht das Schiff einen sicheren Hafen. Italien hat die Einfahrt verwehrt und sieht Deutschland in der Pflicht, weil das Boot unter deutscher Flagge fährt. Auch Malta wollte das Schiff bisher nicht anlegen lassen.

Am Freitag war das Boot vor der italienischen Insel Lampedusa. Italien habe sich bereiterklärt, zwei Kinder und deren Mütter in Sicherheit zu bringen - allerdings die Väter nicht, teilte Sea-Eye mit. Dagegen habe die NGO beim Auswärtigen Amt protestiert. „Die Mütter und Kinder von ihren Vätern zu trennen, ohne dass es dafür einen vernünftigen Grund gibt, ist aktive Familientrennung und emotionale Folter“, erklärte Sprecher Gorden Isler. Italien und Deutschland hätten zuvor die Evakuierung zweier Familien aus humanitären Gründen vereinbart, so die Organisation. Nach Darstellung von Sea-Eye hat das Außenministerium in Berlin im Gegensatz zu Italien nicht darauf bestanden, die Familien zu trennen.