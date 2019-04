Schlauchboot im Mittelmeer : Deutsche Seenotretter nehmen Migranten an Bord - droht jetzt die Blockade?

Deutsche Seenotretter nehmen Migranten an Bord - droht jetzt die Blockade?

Ein Baby wird in ein Rettungsboot gebracht, nachdem Proactiva Open Arms sie im zentralen Mittelmeer 72 Kilometer von Al Khums (Libyen) entfernt, entdeckt und gerettet hat (Achivbild). Foto: dpa/Olmo Calvo

Rom 60 Geflüchtete hat die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye nach eigenen Angaben aus dem Mittelmeer gerettet. Jetzt sucht das Schiff einen Hafen zum Anlegen. Das wird nicht leicht.

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hat im Mittelmeer nach eigenen Angaben mehr als 60 Migranten an Bord ihres Rettungsschiffes aufgenommen. Unter den Geretteten seien auch Frauen, ein Kind und ein Baby, erklärte die Regensburger Hilfsorganisation am Mittwoch. Die Retter seien am Morgen von der Organisation Alarmphone auf den Seenotrettungsfall hingewiesen worden und hätten daraufhin das „manövrierunfähige“ Schlauchboot gefunden.