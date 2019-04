Mosambik nach Zyklon „Idai“ : Cholera breitet sich weiter aus - 2100 Fälle gemeldet

Helfer vom Arbeiter-Samariter-Bund, der Johanniter und HelpAge verteilen in Mosmabik gemeinsam Material für Notunterkünfte an Betroffene des Zyklon Idai. Foto: obs/Aktion Deutschland Hilft

Maputo Im Überschwemmungsgebiet in Mosambik breitet sich die Cholera weiter aus. Bislang wurden 2.094 Fälle registriert. Am Mittwoch begann eine Impfkampagne, um die Ausbreitung zu verhindern.

Am Mittwoch hatten die Weltgesundheitsorganisation und die nationalen Behörden eine Impfkampagne gestartet , um eine weitere Ausbreitung der Durchfallerkrankung zu verhindern.

Die meisten Cholera-Infektionen, rund 1.500, gibt es in der Hafenstadt Beira, die von dem Zyklon „Idai“ Mitte März schwer zerstört worden war. Rund 20.000 Menschen suchten dort in Camps Zuflucht. Zum Schutz vor einer Infektion sollen bei der Impfkampagne 900.000 Dosen eines flüssigen oralen Cholera-Impfstoffs verabreicht werden. Am Mittwoch erhielten nach UN-Angaben 32.000 Menschen die Schutzimpfung.