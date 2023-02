30 Jahre danach Mord an James Bulger – wenn Kinder Kinder töten

Die Bilder der Überwachungskameras gehen vor 30 Jahren um die Welt. Zwei Zehnjährige führen einen zwei Jahre alten Jungen am 12. Februar 1993 an der Hand durch ein Einkaufszentrum in der englischen Stadt Liverpool. Was freundschaftlich aussieht, ist in Wirklichkeit eine Entführung, die mit dem grausamen Tod des kleinen James Bulger endet. Misshandelt und getötet von zwei Kindern.