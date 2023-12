„Gefährlicher Psychopath“ Mord in Bochumer Tiefgarage – Richter fällen Urteil

Nach tödlichen Schüssen in einer Bochumer Tiefgarage ist ein 27-jähriger Mann aus Dortmund am Freitag wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Mann hatte laut Urteil des Bochumer Schwurgerichts am 7. März dieses Jahres einen 58-Jährigen in dessen Auto erschossen. Auslöser der Tat war demnach ein Streit im Straßenverkehr. Richter Nils Feldhaus nannte den türkischen Angeklagten bei der Urteilsbegründung einen „gefährlichen Psychopathen“. Die Tat sei eine „eiskalte Hinrichtung“ gewesen.