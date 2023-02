Vorher-Nachher-Aufnahmen Satellitenfotos zerstörter Städte zeigen Ausmaß der Erdbebenkatastrophe

Weitere Gebiete wie Adana, die Provinz Maltaya, Antakya, Gaziantep in der Türkei und auch Aleppo, Hama oder Idlib in Syrien sind stark getroffen worden. Satellitenbilder der Firma Maxar zeigen in unserer Bildergalerie Vorher-Nachher-Bilder vom Ausmaß der Zerstörung.