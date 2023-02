Bürgerkrieg erschwert Hilfe WHO und Rotes Kreuz lenken Aufmerksamkeit auf Erdbebenopfer in Syrien

Die Vereinten Nationen kündigten ihrerseits an, dass ihr Nothilfekoordinator Martin Griffiths an diesem Wochenende in die Erdbebengebiete in der Türkei und Syrien reisen werde. Er wolle am Samstag Gaziantep im Süden der Türkei besuchen und am Sonntag Aleppo im Nordwesten Syriens.