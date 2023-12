Islamistisch motivierte Terrortat Sechs Schüler für Verwicklung in Mord an Lehrer in Paris verurteilt

Der barbarische Mord an dem Lehrer Samuel Paty riss in Frankreich vor drei Jahren eine tiefe Wunde, die bis heute nicht verheilt ist. Daran dürften auch die am Freitag verhängten Urteile in einem ersten Prozess um den islamistisch motivierten Terrorakt kaum etwas ändern. Vor einem Pariser Jugendgericht mussten sich sechs Schüler für ihre Beteiligung an dem dramatischen Vorlauf verantworten, der vor drei Jahren in die Bluttat mündete. Fünf von ihnen erhielten Bewährungsstrafen und ein Schüler wurde zu einem halben Jahr Haft verurteilt.