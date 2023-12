Großes Interesse in Viersen VHS-Vortrag über Mord

Der Fall Mirco ist 13 Jahre her – aber unvergessen. Der Mord an dem zehnjährigen Jungen aus Grefrath ist zwar aufgeklärt, der Täter gefasst und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, trotzdem bleibt in der Öffentlichkeit das Interesse weiterhin groß. Das zeigte jetzt der Vortrag von Ingo Thiel, Leiter der Soko Mirco, in der Aula des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums. Dorthin hatte die VHS Kreis Viersen ihre Veranstaltung aufgrund des großen Interesses verlegt.