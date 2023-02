Kämpfe, Krieg und Katastrophen Kriegsgebeutelte Stadt unter Schock – Aleppo nach dem Erdbeben

Selbst diejenigen, deren Häuser noch stehen, haben Angst zurückzukehren. Viele suchten in Notunterkünften in Schulen Zuflucht. Ein maronitisches Kloster nahm mehr als 800 Menschen auf, vor allem Frau, Kinder und Ältere. „Bis jetzt schlafen wir noch nicht wieder in unseren Häusern“, sagt Imad al Chal, Generalsekretär der Christlichen Glaubensgemeinschaft in Aleppo, die bei der Unterbringung der Menschen half. „Manche schlafen in ihren Autos.“