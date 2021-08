Trotz Differenzen : Queen gratuliert Herzogin Meghan zum 40. Geburtstag

London Zusammen mit Glückwünschen hat das Königshaus auf seinem Twitter-Account mehrere Fotos veröffentlicht. Auch Harrys Bruder William und seine Frau Kate gratulierten ihrer Schwägerin.

Die britische Königin Elizabeth II. hat Herzogin Meghan zum 40. Geburtstag gratuliert. Zusammen mit Glückwünschen veröffentlichte das Königshaus auf seinem Twitter-Account am Mittwoch mehrere Fotos, auf denen die Herzogin von Sussex unter anderem Seite an Seite mit der Queen zu sehen ist. Auch Harrys Bruder William und seine Frau Kate gratulierten ihrer Schwägerin auf Twitter - mit einem Foto, auf dem diese mit einer Hawaii-Kette um den Hals am Strand zu sehen ist.