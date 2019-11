Die Stylistin der Queen : Sie läuft für die Queen die Schuhe ein

Angela Kelly ist bekannt für ihre Diskretion und Loyalität. Foto: dpa/Barry Jeffery

London Enthüllungsgeschichten über Elizabeth II. gibt es fast gar nicht. Ihre Chefstylistin Angela Kelly hat jetzt über die ungewöhnliche Freundschaft ein Buch geschrieben – die Queen hat es abgesegnet.

(dpa) Angeblich massiert sie der Queen sogar die Füße, wenn sie gemeinsam fernsehen. Angela Kelly hat geschafft, wovon viele nur träumen: Einst ein kleines Mädchen aus einer Sozialbausiedlung in Liverpool, ist sie die Vertraute der britischen Königin geworden. „Wir sind zwei typische Frauen. Wir diskutieren Kleidung, Make-up, Schmuck“, vertraute die Chefstylistin und persönliche Assistentin der Queen dem „Telegraph“ 2007 in einem ihrer seltenen Interviews an. „Wir sagen: „Würde dieses Schmuckstück mit diesem Outfit gut aussehen?““

Fast drei Jahrzehnte und soziale Welten trennen die beiden modebegeisterten Frauen. Kellys Vater arbeitete als Kranführer bei den Docks von Liverpool, ihre Mutter war Krankenschwester.

Und dennoch sind sie so etwas wie Freundinnen geworden – in Maßen, versteht sich: „Ich kenne meinen Platz. Ich würde nie mit der Königin über Staatsangelegenheiten sprechen“, erklärte Kelly im „Telegraph“. „Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen und denke, dass ich bescheiden geblieben bin.“

Die Queen vertraut auf den Modeinstinkt ihrer Stylistin. Foto: dpa/Vickie Flores

Dennoch hat sie nun das Undenkbare getan und ein Buch über ihre Beziehung zu Queen Elizabeth II. veröffentlicht, „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe“ (Die andere Seite der Medaille: die Königin, die Ankleidedame und die Garderobe). Dass die Queen die Veröffentlichung überhaupt erlaubt, ist ein echter Vertrauensbeweis, denn Bedienstete müssen normalerweise eine Klausel unterschreiben, Hofinterna geheimzuhalten.

Zuletzt veröffentlichte das Kindermädchen der Queen in den 1950er Jahren Indiskretionen in ihrem Buch „The Little Princesses“ und fiel danach in Ungnade. Doch „die Königin hat Angela persönlich ihren Segen gegeben, um ihre beispiellose Verbundenheit mit der Welt zu teilen“, verkündete der Verlag HarperCollins. Kein Wunder, schon bei ihrer ersten Begegnung in der Berliner Residenz des britischen Botschafters 1992 bewies Kelly ihre Verschwiegenheit und Loyalität. Das und ihre Hochachtung vor der Krone ziehen sich durch das Buch.

Anonyme Hofinsider und Experten wie der Autor Robert Jobson zeichnen auch das Bild einer ehrgeizigen Managerin und „Gatekeeperin“, die sich gegen Eifersüchteleien anderer Bediensteter temperamentvoll zur Wehr setzt. Angeblich wird sie von Kollegen AK47 genannt, nach dem russischen Sturmgewehr Kalaschnikow. Sie lacht über solche Gerüchte: „Ich habe für Messer keinen Platz mehr im Rücken.“

Sie versteht sich so gut mit der Queen, dass sie in ihrem Buch sogar die kleinen, wohlwollenden Streiche beschreibt, die sie Ihrer Majestät regelmäßig spielt. Ein Drahtseilakt, denn die Hierarchien müssen immer gewahrt werden – auch wenn Kelly zu den wenigen Menschen gehört, die die Königin unter vier Augen sehen und sie berühren dürfen.

Generalstabsmäßige Planung steckt hinter den farbenfrohen Outfits; außerdem müssen Protokollfragen bedacht werden. Mit Hilfe eines siebenköpfigen Teams managt Kelly die Garderobe. Einer der Höhepunkte ist dabei die Rennwoche „Royal Ascot“, bei der hohe Wetten auf die Farbe von Outfit und Hut der Königin gesetzt werden. Damit nichts im Voraus nach draußen dringt, schließt Kelly alle Outfits in ihrem palasteigenen Haus in Windsor ein und legt falsche Fährten.

Aber obwohl für sie erst der Titel „Persönliche Assistentin, Beraterin und Kuratorin Ihrer Majestät der Königin (Schmuck, Insignien und Garderobe)“ geschaffen wurde, gehören dazu auch ganz andere, uralte Hofbräuche: „Ein „dienstbarer Geist“ läuft die Schuhe Ihrer Majestät ein, um sicherzustellen, dass sie bequem sind und sie immer einsatzbereit ist“, schreibt Kelly. Das sei ihre Aufgabe. „Die Königin hat sehr wenig Zeit für sich selbst und keine Zeit, ihre eigenen Schuhe einzulaufen, und da wir die gleiche Schuhgröße haben, macht das am meisten Sinn.“ Und Kelly verwandte allein neun Monate darauf, eine Replik des brüchigen, viktorianischen Taufkleids von 1841 herzustellen, in dem schon die Queen, Prinz Charles und Prinz William getauft wurden. Auch die Nachbildung sollte entsprechend vergilbt wirken, schrieb Kelly: Sie färbte es in Yorkshire-Tee. Seither sind alle Kinder von Prinz William sowie kürzlich Prinz Harrys Sohn darin getauft worden.

Doch Angela Kellys persönlicher Höhepunkt ist die Parlamentseröffnung, bei der sie der Queen beim Anlegen der Staatsrobe hilft, die Königin die Krone vom Kissen nimmt und über ihren Kopf hebt. „Die Großartigkeit dieses Moments raubt mir jedes Mal den Atem“, schreibt Kelly. „Ich schaue voller Ehrfurcht zu, während ich darauf warte, dass sie sie (die Krone) sichert. Dann dreht sich Ihre Majestät um, lächelt mich an und lässt mich wissen, dass sie bereit ist, zu gehen.“

