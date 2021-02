Verkehrskontrolle in Dortmund : Raser fährt doppelt so schnell wie die Polizei erlaubt

Dortmund Bei einer Verkehrskontrolle in Dortmund hat die Polizei am Donnerstag einen Mann angehalten, der statt der erlaubten 50 km/h satte 97 km/h auf dem Tacho hatte. Nun kam der Raser dennoch zu spät zur Arbeit.

97 Stundenkilometer, wo nur 50 erlaubt sind: Bei einer Verkehrskontrolle in Dortmund ist der Polizei ein Raser ins Netz gegangen, der fast doppelt so schnell war wie erlaubt. Der Mann habe am Donnerstag angegeben, dass er zur Arbeit müsse, teilte die Polizei mit. „Wegen der Verkehrskontrolle kam er zu spät, denn auch die verkehrsdidaktischen Gespräche der Polizei nehmen Zeit in Anspruch“, hieß es in der Mitteilung.