Nach Chaosnacht auf der Autobahn : Polizei warnt vor Fahrten auf A2 und A30

Bielefeld Nach der chaotischen Nacht auf der A2 mit Stillstand und fast 70 Kilometern Stau hat die Polizei für die Nacht zu Mittwoch eine Warnung ausgesprochen. Die Behörde ruft dazu auf, die A2 und die A30 großräumig zu umfahren.

Nach dem Schnee-Chaos auf der A2 in der Nacht zum Dienstag warnt die Polizei erneut vor dem Befahren dieser Autobahn - und auch vor der A30. „Es gilt die A2 weiterhin großräumig zu meiden. Die Fahrbahndecke ist noch immer in weiten Teilen schneebedeckt und vereist. Durch die niedrigen Temperaturen ist der Einsatz und die Wirkung von Streumitteln eingeschränkt“, berichtete die Polizei in Bielefeld am Dienstag. Das gelte auch für die A30.