Kostenpflichtiger Inhalt: Illegale Rennen in Neuss : Kreis verstärkt Raser-Kontrollen

Die kurvenreiche Spulgasse wird offenbar immer wieder von Unbekannten als „Rennstrecke“ zweckentfremdet. Der Kreis will dort nun mit einem mobilen Starenkasten kontrollieren. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Was bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt wurde, soll laut Kreis nun kurzfristig umgesetzt werden: verstärkte Geschwindigkeitskontrollen an „berüchtigten“ Straßen. Los geht es an der Spulgasse.