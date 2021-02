Verkehr in NRW : Lange Staus im morgendlichen Berufsverkehr auf Autobahnen

Duisburg Autofahrer müssen im Berufsverkehr auf Autobahnen im Ruhrgebiet und Westfalen am Mittwochmorgen mit langen Staus rechnen. es besteht noch immer vielerorts Glättegefahr.

Am Montag und Dienstag gab es massiven Stau an zwei Stellen auf der A2. In eisiger Kälte mussten tausende Menschen die Nacht in ihren Autos und Lastwagen verbringen. Zeitweise staute sich der Verkehr vom Ruhrgebiet bis nach Niedersachsen hinein auf mehr als 70 Kilometern.