Baustelle ruht seit Monaten : Fehlgeleitetes Fax verzögert Weiterbau der Leverkusener Brücke

Leverkusen Ein fehlgeleitetes Fax hat den Weiterbau der Leverkusener Rheinbrücke verzögert. Seit April 2020 steht die Brückenbaustelle still. So kam es zu dem folgenschweren Fehler.

Eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln bestätigte am Donnerstag, dass ein fehlgeleitetes Fax zu einer Verzögerung beim Weiterbau der Leverkusener Rheinbrücke geführt hat. Die zur Bezirksregierung gehörende Vergabekammer Rheinland hatte bei der Auftragsvergabe für den Weiterbau der Brücke noch Prüfungsbedarf und wollte in diesem Zusammenhang ein Fax an den Landesbetrieb Straßen.NRW versenden. Die Faxnummer sei aber anders als vorgeschrieben nicht auf der ersten Seite angegeben gewesen und deshalb übersehen worden, sagte die Sprecherin. Dadurch sei das Fax an eine falsche Nummer verschickt worden. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.