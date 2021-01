NRW-Verkehrsminister beantwortet Leserfragen : „Warum soll man nicht 180 fahren dürfen?“

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU). Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Für NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst wäre Armin Laschet ein guter Bundeskanzler. Von einer Zusammanarbeit mit den Grünen bei Verkehrsthemen hält er hingegen nicht viel – ebenso wenig von einem Tempolimit auf Autobahnen.

Er fährt meist mit dem Fahrrad ins Büro, während seine Frau den Familien-SUV nimmt. Aus einer Bierlaune heraus hat er in seiner Jugend mit Freunden einen Tequila-Club gegründet, den es noch heute gibt. Er ist Fan des 1.FC Kölns, trinkt aber lieber Altbier. Und er mag Hunde mehr als Katzen. Hendrik Wüst (45, CDU), seit 2017 Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen, beantwortete viele private Fragen unserer Leser für das Format „Aufwacher – Frag mich alles!“, einem Podcast der „Rheinischen Post“. Live zu sehen war das Gespräch, das RP-Chefredakteur Moritz Döbler und Helene Pawlitzki, Leiterin des RP-Audio-Teams, mit Wüst führten, auf Facebook. Einen Zusammenschnitt davon gibt es am Samstag im „Aufwacher“-Podcast zu hören. Der Verkehrsminister sprach aber nicht nur über Privates.

Das sagte Wüst zu …

... einer möglichen Suche nach einem Nachfolger von Armin Laschet (CDU) als Ministerpräsident „Das wird ganz entspannt abgehen, glaube ich. Das ist auch noch von ganz vielen Dingen abhängig. Wie wird die Kanzlerfrage entschieden? Und dann schauen wir mal. Es ist gut, wenn man solche Sachen nicht in der Öffentlichkeit und nicht zu früh austrägt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das sehr freundschaftlich läuft, weil das besser ist für alle, wenn man das so macht. Ich würde nicht bestreiten, dass ich als Minister nicht dafür in Frage käme. Aber da muss man entspannt bleiben; auch was das Ausschließen solcher Ämter betrifft. Die Art von Selbstausrufung ist nicht angesagt. Und sie ist auch ein bisschen anmaßend.“

… einer Kanzlerkandidatur Armin Laschets „Das wäre sehr gut für Nordrhein-Westfalen, weil er das Land natürlich so gut kennt wie kein andere potentieller Kandidat. Man sagt immer so schnell, NRW sei wie die Bunderepublik im Kleinen. Und trotzdem gibt es hier ganz eigene Dinge – etwa Strukturwandel im Ruhrgebiet und im Rheinischen Revier. Natürlich wäre es auch deswegen toll, wenn Armin Laschet Kanzler werden würde, weil er das dann nicht erst alles erklärt bekommen müsste, sondern alles im Detail kennt.“

… einer Zusammenarbeit mit den Grünen „Warum soll ich mir einen anderen Koalitionspartner wünschen? Die Schnittmenge mit der FDP in der Mobilitätspolitik ist nahezu bei 100 Prozent. Ich arbeite mit der FDP freundschaftlich zusammen. Ich glaube, dass man mit den Grünen Dinge machen kann, aber in der Mobilitätspolitik nur viel weniger als mit der FDP. Wenn ich mir die Konzepte der Grünen angucke, (…) dann steht darin, dass man gegen das Auto kämpft. Wenn man aber Leuten in 20.000-Einwohner-Städten das Auto wegnimmt und kein besserer Angebot bietet, haben Sie den Leuten Steine statt Brot gegeben. Man kann nicht einfach sagen: Fahr doch Straßenbahn. Bei mir zuhause hat seit 40 Jahren kein Zug gehalten; da gibt es nicht einmal mehr Schienen. Bei den Grünen ist Mobilitätspolitik immer sehr großstädtisch, sehr gegen das Auto gerichtet. Ich kann mit den Grünens sehr gut Einigkeit erzielen, mehr Fahrradwege und Radschnellwege zu bauen. Man wird eine gemeinsame Verkehrspolitik im Zweifelsfall schon irgendwie hinkriegen, aber wünschen muss ich mir das bitte nicht.“

… Bürgerbeteiligungen „Unsere Bürgerbeteiligung ist falsch organisiert. Wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft. Ich kann als Verkehrsminister nicht in einen Saal von Menschen kommen, wo nicht ein kluger Ingenieur sitzt, der es mindestens genauso gut weiß wie die Experten, die mir die Sachen aufgeschrieben haben. Und wir können die Leute auch nicht lange aus den Prozessen raushalten. Dann kommt vielleicht ein Planer zu den Leuten in einen Saal, der ein Stück Straße zehn Jahre lang gebaut hat, und erklärt ihm das. Und dann fragen die Leute ihn: Zehn Jahre? Und du hast uns nicht einmal gefragt, obwohl es unsere Grundstücke sind. Wenn einer 30 Jahre lang in der Zeitung liest, dass auf seinem Acker eine Straße gebaut werden soll und es war noch nie jemand da, um mit ihm darüber zu sprechen, ist derjenige verärgert. Das sind so Dinge, die nicht zusammenpassen. Die Betroffenen müssen früher eingebunden werden.“

… Tempolimit „Wenn der Verkehr fließen würde, wäre ich zufrieden. Die Diskussion übers Tempolimit hat mit der Realität in NRW im Pendlerverkehr wenig zu tun. Wir wären ja schon froh, wenn man im Schnitt mit 80 oder 100 fahren könnte. Wo man sicher und schnell fahren kann, da soll man es auch tun. Wenn man nachts um vier Uhr nach Hause fährt mit einem Auto, das nicht die allerhöchsten Emissionen hat, auf einer Strecke, wo links und rechts niemand wohnt, warum soll man da nicht 180 fahren? Es ist ja auch in Ordnung, wenn nicht immer alles geregelt und verboten ist. Und man auch noch selber entscheiden kann, ob man nachts 180 oder 200 fahren muss - wenn alle Rahmenbedingungen stimmen. Ich bin auch großer Fan digitaler Verkehrssteuerungstafeln. Darüber könnte man das Tempo regeln - immer der entsprechenden Lage angepasst. In dem Bereich bauen wir gerade viel aus.“

… Erweiterung des Düsseldorfer Flughafens Der Flughafen hat das Recht, dass wir den Antrag bearbeiten. Und das nehmen wir auch ernst. Das Thema liegt schon ein paar Jahre. Wir wollen das jetzt aber so schnell wie es geht vom Tisch haben. Ich möchte, dass wir das ordentlich und rechtssicher machen. Es gehört dazu, dass jemand, der einen Antrag stellt bei der öffentlichen Hand, auch ein Ergebnis bekommt. Aus politischen Gründen kann und werde ich das nicht liegen lassen.“