Langenfeld/Monheim : Polizei kündigt Kontrollen für Rosenmontag an

Polizei kündigt Kontrollen für Rosenmontag an

Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an. Foto: Jochen Tack

Langenfeld/Monheim Wie die Kreispolizei Mettmann im Vorfeld angekündigt hatte, waren am Altweiberdonnerstag deutlich mehr Beamte im Einsatz als üblich, um Verkehrskontrollen durchzuführen und die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zu überprüfen.

Die Bilanz der Polizei fällt insgesamt positiv aus: So wurden während des Schwerpunkteinsatzes keine großen Partys oder andere gröberen Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt.

Auch im Bereich der Verkehrskontrollen fällt das Fazit der Polizei gut aus. Im Kontrollzeitraum zwischen 12 Uhr mittags und 20 Uhr abends stellte die Polizei im gesamten Kreisgebiet insgesamt 58 Verstöße fest – darunter nur zwei wegen Alkohol oder Drogen am Steuer. Acht Mal mussten die Beamten Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einem Verwarngeld ahnden, hinzu kamen sechs nicht angeschnallte Autofahrer und vereinzelte Verstöße beim Abbiegen sowie wegen des Missachtens der Vorfahrt.

Die meisten Verstöße – insgesamt 18 – stellten die Polizeibeamten bei ihren Kontrollen im Bereich „Ablenkung am Steuer“ fest, insbesondere, weil die Autofahrer während der Fahrt mit dem Handy telefoniert haben. Dies wurde mit der Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens geahndet. Auf die Fahrzeugführer warten jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.