Finanzierung unklar : Wülfrather ZWAR-Netzwerk beteiligt sich an Demonstration vor dem Landtag

Wülfrath Die Beteiligten wehren sich gegen die geplante Streichung von Fördermitteln.

Vor zwei Jahren hatte die Dortmunder Zwar-Zentrale gemeinsam mit der Stadt Wülfrath das Netzwerk auch in Kalkstadt aus der Taufe gehoben. „Diese Netzwerke machen nicht nur in Wülfrath, sondern in vielen anderen Städten hervorragende Senioren- und Quartiersarbeit“, so Günter Klempau-Froning zur Motivation der Wülfrather an der Demonstration teilzunehmen.

Sozialminister Laumann möchte die Zuschüsse für die Zentralstelle streichen. Das wäre das Ende neuer Netzwerkgründungen in NRW. Dagegen wehren sich die Zwar-Gruppen. Viel Unterstützung erhielten die Demonstranten in Düsseldorf von SPD und Grünen. Josef Neumann, sozialpolitischer Sprecher der SPD rief den Demonstranten zu: „Wer Einsamkeit im Alter anprangert, wer gute Seniorenarbeit und gute Ehrenamtlichkeit in unseren Städten will, der darf an eure Arbeit nicht die Axt anlegen.“ Zwar-Vertreter*innen aus vielen Städten hoben die präventive Arbeit der Zwar-Gruppen hervor. Ohne die anfängliche Moderation der ZWAR-Zentrale in Dortmund, da sind sich die Wülfrather sicher, wäre unser Netzwerk niemals so stark geworden, wie es heute ist.