Wülfrath : Feuerwehr-Pieper sollen Wild retten

Wülfrath Um Tiere vor dem Mähtod zu bewahren, arbeiten die Wülfrather Jäger, Landwirte und die Feuerwehr Hand in Hand.

Brandmeister Felix Rauch, der selbst auch in der Landwirtschaft aktiv sei, ist dann die Idee gekommen, die alten Geräte umzufunktionieren. „Die Pieper sollen nun bei der Wiesenmahd an Treckern eingesetzt werden und mit den lauten Warntönen das Wild aus den zu mähenden Wiesen vertreiben“, erklärt Platzhoff. Mit dieser Maßnahme erhoffen sich Jäger und Landwirte einen deutlichen Rückgang der ausgemähten und in der Regel verstümmelten Tiere.

Der Umbau der alten Geräte sei zwar mit ein bisschen Arbeit verbunden, denn jeder Pieper muss mit einem Kabel versehen werden, kann aber so direkt an den Trecker angeschlossen werden und ist nicht von einer Batterie abhängig. „Wenn ein Bauer den ganzen Tag draußen auf dem Feld unterwegs ist, kann es sein, dass die Batterie bereits am Mittag platt ist“, sagt Hegerings-Obmann Jens Platzhoff. Ein ständiger Wechsel der Batterie koste den Landwirt in seinem berufsalltag jedoch unnötige Zeit. Wenn also der Pieper einmal am Trecker angeschlossen ist, müssen sich die Landwirte nicht weiter kümmern. „Jeder, der möchte bekommt so einen Pieper“, heißt es.