Einfach mitmachen : Frauen planen neue Aktionen

Wülfrath Die Netzwerkerinnen wollen Aktivitäten in Wülfrath sichtbar machen.

Die Zielgruppe der Netzwerkerinnen ist groß: Rund 12.000 Frauen leben in Wülfrath. Laut der Gleichstellungsbeauftragten gebe es in der Stadt viele engagierte Frauen. „Die Mischung des Programms ist wieder grandios“, sagt Kohn. „Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, was zusammenkommt.“ Fortgesetzt wird unter anderem die Frauenfilmreihe mit den drei Stücken „Westwood“, „Kindeswohl“ und „Colette“. Ein Frauenflohmarkt, ein Ausflug zum Bauernhof mit der Vorstellung von Frauenberufen in der Landwirtschaft sowie eine Veranstaltung zum Thema Gewalterfahrungen der Frau während der Geburt bilden nur einen kleinen Auszug. Ziel des Netzwerkes ist es auch, Frauen stärker in die Kommunalpolitik zu bringen.