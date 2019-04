Wülfrath : Wülfrather erhält Bewährungsstrafe

WÜLFRATH Ein Unfall mit Todesfolge: Der Mann hatte im Januar 2015 in Heiligenhaus zwei Fußgänger überfahren.

In Sekundenschnelle wurden zwei Menschenleben ausgelöscht. Der Lebensentwurf eines Dritten geriet ins Wanken, seit er vor vier Jahren in der Abtskücher Straße in Heiligenhaus aus seinem Auto stieg und sah, dass zwei Fußgänger dahinter auf der Straße lagen. Die Frau war bereits tot, der Mann starb kurz darauf an der Unfallstelle. Über die Angehörigen der Unfallopfer brach ein großes Unglück herein. Auch der Fahrer aus Wülfrath hadert seither mit seinem Leben, er leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Bei den Angehörigen hatte er sich gleich nach dem Unfall aus tiefstem Herzen entschuldigt. Ungeschehen machen könne er ihn nicht mehr. Was am 17. Januar 2015 geschah, wurde nun zum zweiten Mal am Velberter Amtsgericht verhandelt. Vor zwei Jahren war der Angeklagte als Verursacher eines Unfalls mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der von dessen Verteidiger beantragten Revision hatte das Oberlandesgericht stattgegeben und das Verfahren ans Amtsgericht zurück verwiesen. Dort wurde die Sache nun erneut verhandelt, das Gericht bestätigte das erstinstanzliche Urteil. Verteidiger Carsten Staub hat bereits angekündigt, Rechtsmittel einlegen zu wollen.