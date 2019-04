Wülfrath : St. Barbara: Erste Käufer signalisieren Interesse

Am 8. Dezember 2018 wurde die letzte Messe in St. Barbara gefeiert. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die Glocken der Kirche in Schlupkothen sind schon länger verstummt. Pfarrei will den Verkauf bis Ende des Jahres abschließen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Das kleine weiße Gotteshaus mit dem schwarzen Schieferdach ist in Schlupkothen/Koxhofen ein Wahrzeichen. „Wer die Autobahn A 535 von Wuppertal aus in Richtung Essen fährt, bemerkt nach Verlassen des Tunnels ,Großer Busch’ schon von Weitem die kleine Kirche St. Barbara mit ihrem weißen Anstrich und der Schieferdeckung, ein Bauwerk, das sich an dieser Stelle aufs Schönste mit der niederbergischen Landschaft verbindet“, heißt es auf der Homepage der katholischen Großpfarrei St. Maximin, zu der auch St. Barbara gehört – zumindest noch. Denn zum Jahreswechsel wurde die Kirche außer Dienst gesetzt. Damit ist St. Barbara nicht allein. Seit der Jahrtausendwende wurden bundesweit mehr als 500 katholische Kirchengebäude als Gottesdienstorte aufgegeben, wie eine Umfrage mit allen deutschen Diözesen von katholisch.de zeigt.

Im Jahr 2017 wurden in St. Barbara nur noch vier Messen gehalten und auch die Zahl im vergangenen Jahr ist gering. Nur wenige Male öffnete das Gotteshaus noch für besondere Anlässe wie Hochzeiten ihre Pforten. Weil die Kirche sparen muss, ist dann beschlossen worden, St. Barbara in Schlupkothen zu schließen.

Info Die Kirchen bekommen eine andere Funktion Die Gründe sind der Mangel an Gläubigen, Priestermangel und letztlich vor allem Geldmangel. Zwar werden die Gotteshäuser aus Kostengründen nicht mehr genutzt, bekommen aber häufig eine andere Verwendung - etwa als Kindergarten, Sporthalle, Seniorenheim oder auch Wohnhaus. Profanisierung Angeordnet wird eine solche Entwidmung durch ein Dekret des Diözesanbischofs, das im Allgemeinen in einem letzten Gottesdienst verlesen wird.

„Momentan ist die Pfarrei dabei, eine grundsätzliche Erhebung zu machen: Wie groß ist das Grundstück eigentlich. Und was ist es wert?“, erklärt Pfarrer Jürgen Arnolds. „Wir müssen uns klar werden, worüber reden wir eigentlich.“ Auch wenn diese Fragen noch durch einen Gutachter geklärt werden müssen, wurden bereits erste Kaufabsichten signalisiert, wie Pfarrer Arnolds bestätigt. „Unser Wunsch ist es, den Verkauf bis Ende des Jahres abzuschließen“, erklärt der Geistliche. Einen konkreten Zeitplan gebe es aber noch nicht, das sei zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. In den Verkauf muss zudem noch die erzbischöfliche Verwaltung hinzugezogen werden. Der erste Spatenstich zum Bau der kleinen Kirche auf dem von Kalk Wülfrath bereitgestellten Gelände erfolgte übrigens am 19. Juli 1936. Damals unterstützten noch 35 Männer aus der Gemeinde, größtenteils handelte es sich um Beschäftigte der Rheinischen Kalksteinwerke, den Bau: Sei es bei der Ausführung der Sprengarbeiten oder beim Aushub der Baugrube oder der Errichtung eines Transportsystems für die Anlieferung von Baumaterialien. Weil die heilige Barbara auch Patronin der Bergleute und Steinbrecher war, wurde die kleine Kapelle ihr geweiht.

Mehr als 80 Jahre später soll die Kirche nun umgenutzt werden. Auch wenn die Menschen St. Barbara immer weniger besucht haben, und sie ihre ursprüngliche Funktion als Kirche verliert, bleibt sie ein Symbol für Schlupkothen. Verhandlungsgrundlage für einen Kaufvertrag wird also sein, dass die Außenmauern der Kirche erhalten bleiben. „Das Gebäude soll nicht einfach abgerissen werden“, sagt Arnolds, „die Raumwirkung und der herrliche Anblick der Kirche soll gewahrt werden.“ Das will Arnolds den Interessenten bei ersten Gesprächen, die vermutlich bereits in den kommenden Monaten stattfinden, deutlich machen. Wie dann das Innere von St. Barbara genutzt wird, ob es beispielsweise zum Wohnhaus umgenutzt wird, das hängt dann vom Käufer ab.

(isf)