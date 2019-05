St. Joseph in Wülfrath : Kirchenmusiker stellen sich vor

Wülfrath In St. Joseph ist eine Stelle frei. Das Auswahlverfahren ist in der Gemeinde recht offen gestaltet.

Seit Dezember vergangenen Jahres muss die katholische Kirchengemeinde St. Maximin in Wülfrath bereits ohne festen Kirchenmusiker auskommen. Nachdem sich der langjährige Musiker Frater Wilhelm Lindner in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, sind es hauptsächlich Honorar- und Aushilfskräfte, die den musikalischen Betrieb in der Gemeinde aufrechterhalten.

Kirchen Zur katholischen Kirchengemeinde zählen die Kirchen, St. Petrus Canisius in Wülfrath-Rohdenhaus, St. Joseph in Wülfrath Mitte sowie St. Maximin in Wülfrath-Düssel.

Ein abgeschottetes Bewerbungsverfahren hinter verschlossenen Türen sucht man in der Gemeinde St. Maximin vergebens. Gleich zwei vielversprechende Kandidaten haben sich am vergangenen Freitag interessierten Kirchengängern und Chormitgliedern gestellt. Ein offenes Orgelspiel mit gemeinsamen Gesang in der Kirche St. Joseph in Wülfrath Mitte bildete auf dem tagesfüllenden Bewerbungsplan den größten Programmpunkt. Doch auch Gespräche mit Gemeindemitgliedern und Chorproben mit dem Kinder- und Jugendchören sowie dem Erwachsenenchor mussten sich die Herren stellen. Über jeden einzelnen Programmpunkt wachte Regionalkantor Matthias Röttger. Der Musiker ist seit über 25 Jahren Leiter der Kinder- und Jugendchöre in der katholischen Gemeinde St. Lambertus in Mettmann und bildete gemeinsam mit Andrea Wassenhoven sowie Pfarrer Jürgen Arnolds die dreiköpfige Jury. „Die vakante Stelle wäre für den kommenden Musiker in Vollzeit zu besetzen und bietet genug Raum, um eigene Projekte anzustoßen“, sagt Röttger. „Der Zulauf von Menschen zwischen dem 25. und 55. Lebensjahr ist in dieser Gemeinde recht dünn. Die Menschen durch Projektchöre oder ähnliche Aktionen in die Kirche zu bewegen, wäre ein großes Anliegen des Kirchenvorstandes.“