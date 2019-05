Düssel : Scherfest begeistert Groß und Klein

Wülfrath Regelmäßig lädt die Bioland-Schäferei Lamberti ein. Und jedes Jahr werden es mehr Besucher.

Es gibt auch im Leben eines Schafes durchaus Situationen, die vielleicht nicht zu den Angenehmsten zählen, dennoch aber sein müssen - etwa die Schafschur. Ella wirkt nicht gerade entspannt, wie sie da so auf dem noch flauschigen Rücken liegend und die Beine in die Höhe gestreckt den Oberbauch von Schäfer Dirk Heye rasiert bekommt - und dann noch vor unzähligen großen und kleinen Menschen, die um das kleine Gatter herumstehen und das Geschehen neugierig beobachten. „Bäh“ macht Ella, das Koburger Fuchsschaf, und „Möh“ , es klingt ein wenig verzweifelt. „Macht der Mann dem Schaf Aua?“, fragt ein kleiner Junge ganz erschrocken und macht große Augen, aber der Vater streicht ihm beruhigend über den Kopf. „Nein, das tut dem Schaf nicht weh.“

Einmal im Jahr veranstalten Stefanie und Dennis Lamberti ihr öffentliches Scherfest auf ihrem Hof in Düssel, umringt von saftigen grünen Wiesen und Weiden. Heute müssen sie ihre Schäfchen nicht ins Trockene bringen, die Sonne scheint kräftig und hat unzählige Besucher hergelockt, die vielen Kinder toben im Gras, Mama, Papa, Oma, Opa sitzen unter den aufgebauten Zeltpavillons und genießen selbst gebackenen Kuchen oder frisch gekelterten Apfelsaft mit Holunder. Und: es gibt Lammwürstchen vom Grill, dazu kühles Bier aus Flaschen. „Das Bier stammt von der Brauerei Lammsbräu, da ist der Name doch wohl Programm“, erklärt Stefanie Lamberti lachend und empfiehlt die Sorte mit dem vielversprechenden Namen „Zisch“. „Es ist einfach wunderschön, dass jedes Jahr mehr Besucher kommen“, freut sich die Schäferin und beobachtet das ruhige und entspannte Treiben inmitten dieser Naturidylle, „und wir haben ja so Glück mit dem Wetter gehabt.“