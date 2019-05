Wülfrath : Schäferei lädt zu Scherfest ein

Scherfest der Schäferei Lamberti in Wülfrath: vl Dirk Heye und Stefanie Lamberti. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Das Fest bietet einen spannenden Ausflug für die ganze Familie.

(isf) Einen bunten Nachmittag rund ums Schaf bietet am Samstag, 25. Mai, die Schäferei Lamberti von 12 bis 16 Uhr an. Besucher können auf ihrem Gelände am Voisberger Weg 13 hautnah miterleben, wie Schafe ihre Wolle verlieren. Dabei können die Besucher viel über die Rassen und artgerechte Haltung erfahren und auch darüber, wie die Wolle weiterverarbeitet wird. Die Schafschur findet sogar gleich zweimal statt, um 12.30 Uhr und um 14.30 Uhr. Für Kinder gibt es um 13 Uhr ein Bastelangebot, sie können bis 14 Uhr mit den Naturentdeckern kreativ werden. Speisen und Getränke stehen bereit. Die Schäferei Lamberti hält das Coburger Fuchsschaf, eine vom Aussterben bedrohte Nutztierrasse. Piet, nach Aussagen der Lambertis „weltbester Hütehund“, passt auf sie auf.