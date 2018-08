Wer bewirbt sich für Kirchenvorstand in Radevormwald?

Radevormwald Im November finden im Erzbistum Kirchenvorstandswahlen statt. Der Seelsorgeverband Radevormwald-Hückeswagen sucht noch Kandidaten. „Bislang läuft es schleppend“, räumt Pfarrer Marc D. Klein ein.

Im Erzbistum Köln werden am Wochenende des 17. und 18. November neue Kirchenvorstände gewählt. Auch in den Kirchengemeinden St. Marien und Josef in Radevormwald und St. Mariä Himmelfahrt in Hückeswagen, die eine Seelsorgeeinheit bilden, steht diese Wahl an. „Die Hälfte der Kirchenvorstandsmitglieder wird alle drei Jahre neu gewählt“, erläutert Pfarrer Marc D. Klein.