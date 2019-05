35-Jähriger in Untersuchungshaft : Ermittler nehmen Dealer in Hochdahl fest

Die Polizisten stellten eine größere Menge Betäubungsmittel sowie diverse Waffen sicher. Foto: Frank Bramkamp

Erkrath (hup) Bereits am Mittwoch gelang es der Polizei, einen 35-jährigen Drogenhändler in Erkrath festzunehmen. Mit Unterstützung eines Drogenspürhundes sowie einer technischen Einheit aus Wuppertal durchsuchten mehrere Beamte die Wohnung des Beschuldigten an der Sandheider Straße in Hochdahl und stellten dabei eine größere Menge Betäubungsmittel sowie diverse Waffen sicher.

