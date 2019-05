Schocknachricht für Wülfrath : Solidarischer Schulterschluss für Knorr Bremse

Wülfrath Im kommenden Jahr soll der Standort in Wülfrath, der derzeit 356 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz bietet, schließen.

Noch während der Demonstration von Betriebsrat und IG Metall zeigten sich Politik und Verwaltung ebenso wie etliche Bürger mehr als bestürzt über die Entscheidung des Unternehmensvorstands, der sich am Mittwochabend für die Standortstreichung ausgesprochen hat. Auch in den darauffolgenden Stunden sitzt die Bestürzung tief: „Die Schließung der Produktion in Wülfrath und der Weggang eines großen Arbeitgebers bedeutet auch für die Stadt einen herben Verlust“, sagte Bürgermeisterin Claudia Panke während der Demonstration auf dem Heumarkt. Dass das Unternehmen ein Kompetenzzentrum für den Entwicklungs- und Projektmanagementbereich erhalten will, sei nur ein kleiner Lichtblick. „Ich werde mich mit allen Kräften dafür einsetzen, eine möglichst große Anzahl von Beschäftigten für diesen Bereich zu halten“, versicherte Panke später in einer Pressemitteilung, die sie nach der Demonstration veröffentlicht. Weitere Gespräche zwischen Verwaltungsspitze und Geschäftsführung seien für die nahe Zukunft geplant.