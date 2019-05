HAHNENFURTH : Steinbruchtage versetzen Besucher ins Staunen

Louis besichtigt die Komatsu-Bagger. In dem Steinbruch ist der größte Bagger Deutschlands, der PC 4000-11, stationiert. RP-Foto: Mikko Schümmelfeder. Foto: Mikko Schümmelfeder/MIKKOO

Wülfrath Die Tage der offenen Tür bei den Kalkwerken Oetelshoven ziehen Tausende von Gästen an. Das Programm ist für Familien geeignet.

Sie stiegen aus den Shuttlebussen, kamen mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Schon am Samstagmittag waren es Tausende, die über das Betriebsgelände der Kalkwerke Oetelshofen zum Steinbruchrand pilgerten. Dort hatten die Natursteinbrüche Bergisch Land und die Kalkwerke am Wochenende zu den „Steinbruchtagen“ eingeladen – und mittendrin war Louis. Der Zwölfjährige kannte sich schon aus, vor zwei Jahren war er mit Eltern und Geschwistern dort. Lange musste man ihn nicht darum bitten, für zwei Stunden den Reiseführer durch das pittoreske Ambiente zu spielen.

Wo die Reise zuallererst hingehen sollte, wusste Louis auch: Zum PC 4000 von Komatsu. Der Gigant thronte auf seinem Testgelände, umringt von fachsimpelnden Besuchern. Mittendrin mit Marcel Begemann ein Experte, der sich mit dem Riesenbagger bestens auskannte. Mit ihm konnte Louis dann etwas tun, was sonst keiner durfte: Einmal ganz kurz hoch ins Führerhaus und dort auf den Fahrersitz. Wieder unten angelangt, ging´s gleich weiter im SUV von Roland Neumann durch den Steinbruch. Der Mitarbeiter von „Natursteinbrüche Bergisch Land“ war der perfekte Chauffeur und während sich bei der Rundreise das passende Steinbruch-Rumpel-Gefühl einstellte, erfuhr man von ihm alles, was man über die Abläufe in der Grube Osterholz wissen muss.

Info Nächste Aktion ist für das Jahr 2021 geplant Was? Die Steinbruchtage gibt es in dieser Form seit 2014. 100 Aussteller bieten Ideen für die Gestaltung von Heim und Garten mit bergischen Natursteinen. Gezählt werden mehr als 20.000 Besucher. Erstmals wurden 2017 Hubschrauber-Rundflüge angeboten, die schon vorzeitig ausverkauft waren. Wie? Wegen des großen Organisationsaufwandes bietet das Unternehmen die Steinbruchtage seit 2017 nur noch alle zwei Jahre an. Die nächsten sind also für 2021 geplant.

„Boah, das ist cool“, war derweil von Louis zu hören, der gerade zwei Quads entdeckt hatte. Weil er der Reiseleiter war, wurde kurz angehalten, um eine Runde durch den Staub zu drehen. Danach ging´s weiter zum Date mit Uhu Uwe. Der flauschige Nachtkönig ist gerade mal zwei Monate alt und hatte bei den Steinbruchtagen seinen ersten großen Auftritt. Auf dem Arm von Louis schlug er sich ganz tapfer und unser junger Reiseführer gab danach schmunzelnd zu: „Ein bisschen Angst hatte ich schon vor dem Schnabel.“ Dann doch lieber das Gleiche nochmal direkt nebenan – mit Elvis, der afrikanischen Weißgesichtseule. Die hätte notfalls auch in eine Jackentasche gepasst und war vor allem eines: leicht.

Derweilen rauschte oben drüber der Hubschrauber heran, der im 30-Minuten-Takt für Rundflüge abhob. Ganz nah dran kamen dort nur diejenigen, die einen Flug gebucht hatten. Aber weil es doch so klasse ist, so was auch mal aus der Nähe anzugucken, durfte Louis beim Kalkwerke-Chef ins Auto einsteigen. Der erzählte während der Fahrt zum Hubschrauberlandeplatz auch gleich noch von Autos, die schon mal für Filmaufnahmen tief in der Grube im Wasser gelandet sind.