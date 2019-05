Wülfrath : Bald ist Baustart für Projekt Halfmannstraße

Wülfrath In den neuen Häusern der GWG ist auch eine Senioren-Wohngemeinschaft geplant.

Viele bodentiefe Fenster, ein strahlend weißer Anstrich und ein modernes Design lassen die neu entstehenden Mehrfamilienhäuser an der Halfmannstraße zu einem attraktiven Wohnobjekt werden. Noch ist diese Abbildung nur eine Animation, doch in einem Jahr sollen dort die ersten Wohnungen bezogen werden. Der Baubeginn steht unmittelbar bevor.

Vor wenigen Tagen wurde ein großer gelber Kran an die Halfmannstraße angeliefert. Der Baugrund ist vorbereitet. Es kann losgehen. „Der Hochbauer ist gerade dabei, die Baustelle einzurichten. Der Baubeginn ist für die nächsten Tage geplant“, bestätigt GWG-Geschäftsführer Udo Switalski auf Nachfrage unserer Redaktion. Damit liege das Quartiersprojekt noch voll im Zeitplan, auch wenn es kleinere Verzögerungen bei der Bodenverdichtung gegeben hätte. „Der Baugrund war nicht so stabil, deshalb musste tiefer ausgehoben und wieder verfüllt werden“, erklärt Switalski.

Baubeginn an der Freiheitstraße in Neuss

Baubeginn an der Freiheitstraße in Neuss : GWG hilft im Kampf gegen Wohnungsnot

Wesentliche Zielsetzung des Konzeptes ist es, neben einer zeitgemäßen Neubebauung das Wohnumfeld und die gesamte Infrastruktur in den Planungsprozess mit einzubeziehen. Um ein begrüntes und durchlässiges Quartier zu entwickeln, wird eine offene Bauweise festgesetzt. Außerdem soll zeitgemäßer, barrierefreier Wohnraum geschaffen werden, indem in allen Häusern Aufzüge installiert und großzügige Treppenhäuser eingeplant werden. An allen Häusern sind Fahrrad- und Scooterstellplätze vorgesehen. Wichtiges Konzept des Quartiers ist eine gute Durchmischung des Wohnangebots. So sollen junge Menschen mit Senioren unter einem Dach leben – sowohl in öffentlich geförderten wie freifinanzierten als auch Eigentumswohnungen. Auch eine Senioren-WG für sechs bis acht Personen mit einer Größe von rund 200 Quadratmetern ist geplant.