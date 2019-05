Aktion in Wülfrath zeigt auf : Ein Fünftel aller Kinder trägt nicht passende Schuhe

Fußvermessung in der Kita St Josef in Wülfrath. Von links: Emily, Maxim, Mila und Finja wissen, wie die Vermessung funktioniert. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath In einer so bislang einzigartigen Aktion wurden an zehn Kindertagesstätten in Wülfrath Kinderfüße vermessen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(arue) Die Projektgruppe „Fußgesundheit“ hat jetzt die Daten ausgewertet, die sie bei der Vermessung von Kinderfüßen gesammelt hat. Im März fanden in zehn Kindertageseinrichtungen Aktionstage zur Fußgesundheit der Kinder statt. Neben vielen Informationen für die Eltern, wurden die Füße der Kindergartenkinder vermessen, die Schuhgröße festgestellt und mit den vorhandenen Schuhen verglichen.

Die jetzt vorliegende Gesamtauswertung hat ergeben, dass zehn Prozent der Kinder am Tag der Messung keine passenden Schuhe getragen haben. Weitere zehn Prozent hatten für den Tag gerade neue Schuhe erhalten, so dass davon ausgegangen wird, dass vor dem Tag der Messung insgesamt 20 Prozent der Kinder keine passenden Schuhe hatte. Nicht passend bedeutet in dem Fall, dass die Schuhe zu klein oder zu groß waren und in der Weite nicht passten. Dank Unterstützung durch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die bei den Aktionstagen mitgewirkt haben, und durch das große Engagement in den Kindertageseinrichtungen ist das Thema „Fußgesundheit der Kinder“ stärker in den Blick geraten. Die Aktion wurde auch seitens der Eltern sehr gut aufgenommen.

Die Projektgruppe freut sich über die positive Resonanz aus den Kindertageseinrichtungen und die Rückmeldung, dass die Aktion fortgesetzt werden soll. Zur Planung möglicher weiterer Aktivitäten zum Themenbereich „Fußgesundheit“ bzw. auch zu Wiederholung der Aktion, wird die Projektgruppe nach den Sommerferien wieder zusammenkommen.

Die Projektgruppe „Fußgesundheit“ besteht aus Dr. Hans Peter de Jong, Orthopäde im Ruhestand, Beatrix Kraemer, Leiterin der Kath. Kindertageseinrichtung St. Joseph; Wiebke Sander, Ehrenamtliche Helferin und Kinderschuhfachverkäuferin; Iris Michel, Politikerin der Wählergemeinschaft Wülfrather Gruppe;Thomas May Ratsmitglied Bündnis 90/Die Grüne; Gudula Kohn Netzwerkkoordinatorin „Frühe Hilfen“ Stadt Wülfrath.

(arue)